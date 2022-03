Navalny dal carcere invita a manifestare ogni giorno contro la guerra: “Putin è un pazzo da fermare”

Dal carcere Navalny invita la popolazione russa a manifestare contro la guerra e la follia del presidente Putin.

In Russia la guerra ha generato una serie di manifestazioni contro la decisione del presidente Putin, tanto che da giorni che la polizia arresta migliaia di manifestanti. È da questo aspetto che è partito Aleksei Navalny, il dissidente e blogger russo prima avvelneato e poi incarcerato da Putin.

Proprio dal carcere Navalny invita i cittadini a manifestare tutti i giorni alla stessa ora contro la guerra per fermare la follia del presidente russo.

Navalny invita a manifestare contro la guerra

“Noi, la Russia, vogliamo essere una nazione di pace – si legge sulla pagina Facebook del blogger – Ma ahimè, in pochi ci chiamerebbero così ora.

Non diventiamo una Nazione di persone spaventate e reticenti, di vigliacchi che fingono di non accorgersi della guerra di aggressione scatenata dal nostro zar, evidentemente pazzo, contro l’Ucraina”. Impossibile dunque girarsi dall’altra parte per Navalny che ricorda anche come i pericoli di una guerra nucleare non risentirebbero certo dei confini geografici, ma riguarderebbero tutti. “Vengo dall’Urss – prosegue il dissidente russo – sono nato lì, e il motto da quando sono bambino è lotta per la pace.

Ora esorto tutti a scendere in strada e a lottare per la pace“.

Navalny contro la guerra invita a manifestare

Il blogger non manca poi di sferrare un duro attacco a Vladimir Putin dicendo che lo stesso non rappresenta la Russia e “se c’è qualcuno in questo momento di cui essere orgogliosi sono quelle 6.835 persone che sono state arrestate perché sono scese in strada con cartelli che dicevano no alla guerra”.

Poi l’invito alla mobilitazione: “Dicono che non si può organizzare una manifestazione, altrimenti c’è il rischio di essere arrestati. Sono già in prigione, quindi penso che mi sia permesso. Non possiamo aspettare un giorno di più. Ovunque voi siate, in Russia, in Bielorussia o dall’altra parte del pianeta, andate nella piazza principale della vostra città ogni giorno feriale alle 19 e alle 14 nei giorni festivi o nel fine settimana”.

Manifestare contro la guerra, l’appello di Navalny

Navalny punta dunque a mettere Putin in difficoltà, costringendolo a guardare con attenzione a quanto succede in Russia, oltre che in Ucraina. “Se dobbiamo riempire le prigioni e le auto della polizia per fermare la guerra lo faremo – conclude il blogger – Tutto ha un prezzo, e ora, nella primavera del 2022, dobbiamo pagare quel prezzo. Combattiamo contro la guerra”.