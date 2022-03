Navalny, ex collaboratrice: “Non sorprende la nuova condanna”

Helsinki, 24 mar. (askanews) – “Non siamo sorpresi, è sorprendente piuttosto che gli abbiano dato 4 anni in meno di quello che l’accusa aveva richiesto. Io non ero così ottimista, pensavo che gli avrebbero dato l’intero periodo richiesto di carcere. Quindi, prima di tutto noi sapevamo che sarebbe andata così. Ora, io non so…solo alcuni eventi drammatici che possono accadere nel frattempo in Russia possono aiutare probabilmente la situazione dal mio punto di vista”.

E’ il commento ad askanews di un ex collaboratrice del dissidente Alexei Navalny – condannato ad altri nove anni da un tribunale russo per frode su larga scala – di nazionalità russa ma fuggita in questi giorni all’estero.