Navalny in aula, accuse "assurde" di terrorismo: rischia 35 anni

Roma, 26 apr. (askanews) – Il dissidente russo Alexei Navalny è comparso in videocollegamento nell’aula di un tribunale di Mosca per un’udienza a porte chiuse. Su Twitter, i collaboratori di Navalny hanno denunciato: “Hanno presentato accuse assurde per cui rischio 30 anni di carcere… accuse secondo cui, mentre sono in prigione, commetto atti terroristici”. L’oppositore di Putin – che sta attualmente scontando condanne per un totale di 11 anni e mezzo per frode e oltraggio alla corte – ha denunciato l’assurdità delle accuse, che potrebbero valergli una condanna fino a 35 anni di carcere.

