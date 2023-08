Navalny mentre ascolta la lettura della sentenza per estremismo

Roma, 4 ago. (askanews) – Aleksey Navalny, strenuo oppositore del Cremlino, nel video ascolta la sentenza del tribunale russo che lo ha condannato ad altri 19 anni di prigione, in un carcere di massima sicurezza, in quanto ritenuto colpevole di estremismo. Appena entrato nella stanza della colonia penale IK-6, dove è detenuto, per ascoltare il verdetto, Navalny ha sorriso e stretto la mano a Daniel Kholodny, colui che gestiva il canale Youtube di Navalny, anche lui accusato di aver finanziato e promosso l’estremismo.