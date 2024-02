Navalny, Paita (Iv): onorare memoria sostenendo l'Ucraina

Roma, 19 feb. (askanews) - "Siamo qui per onorare la memoria e il gesto eroico di Navalny. E per dire delle parole molto nette: è in atto uno scontro tra democrazie e autocrazie, e noi dobbiamo stare dalla parte delle democrazie. Abbiamo il dovere di continuare a sostenere l'Ucraina e il diritto di...

Roma, 19 feb. (askanews) – “Siamo qui per onorare la memoria e il gesto eroico di Navalny. E per dire delle parole molto nette: è in atto uno scontro tra democrazie e autocrazie, e noi dobbiamo stare dalla parte delle democrazie. Abbiamo il dovere di continuare a sostenere l’Ucraina e il diritto di non arrenderci di fronte a quello che è successo”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, parlando con i cronisti alla fiaccolata in ricordo di Aleksej Navalny al Campidoglio. “Le polemiche le lasciamo fuori. Ma questo – aggiunge Paita – non significa dimenticare chi ha avuto atteggiamenti ambigui in questi anni”.