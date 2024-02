Navalny, Romeo (Lega): "Fatto sconcertante, è un regime autoritario"

Roma, 19 feb. (askanews) - "Quello che è accaduto è davvero sconcertante. In democrazia, dove l'opposizione è la base, fatti di questo genere testimoniano che ci troviamo davanti a un sistema autoritario che bisogna contrastare", ha aggiunto Romeo. Lo ha detto Massimiliano Romeo, presidente dei ...

Roma, 19 feb. (askanews) – “Quello che è accaduto è davvero sconcertante. In democrazia, dove l’opposizione è la base, fatti di questo genere testimoniano che ci troviamo davanti a un sistema autoritario che bisogna contrastare”, ha aggiunto Romeo. Lo ha detto Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega, parlando in piazza del Campidoglio a margine della manifestazione per ricordare l’oppositore russo Aleksei Navalny.

“Diritti e libertà devono sempre essere rispettati. Soprattutto in un Paese che dovrebbe essere democratico ma che purtroppo democratico non è”, ha sottolineato e, a chi gli ha ricordato le manifestazioni di simpatia di Matteo Salvini per il presidente russo Vladimir Putin, ha replicato: “”È una bufala, ricordo che, mentre qualcuno metteva le magliette, qualcun altro faceva accordi che penalizzavano il nostro Paese a livello energetico, proprio a favore della Russia di Putin”.