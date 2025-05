Nave Amerigo Vespucci e Luna Rossa veleggiano insieme a Cagliari

Cagliari, 20 mag. (askanews) – Un incontro dedicato alle grandi imprese italiane quelle che si chiudono e quelle che stanno per cominciare. Nave Amerigo Vespucci, di ritorno dal Tour Mondiale in cui ha raccontato le eccellenze italiane, ha incrociato nuovamente la prua con Luna Rossa al largo di Cagliari.

La 14 tappa del Tour Mediterraneo Vespucci, in corso a Cagliari (Banchina Ichnusa) fino al 22 maggio, è stata anticipata dall’incontro nelle acque del Golfo di Cagliari tra Nave Amerigo Vespucci e Luna Rossa, l’imbarcazione vincitrice della Unicredit Youth America’s Cup e della Puig Women’s America’s Cup, che hanno veleggiato insieme.

L’iniziativa del Tour Mondiale e del Tour Mediterraneo Vespucci, è nata da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Marco Tronchetti Provera è il presidente onorario del Comitato di Coordinamento Interministeriale dell’iniziativa.

Il progetto Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.