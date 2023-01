Nave da carico incagliata nel Canale di Suez

Sessantacinquemila tonnellate di mais dall’Ucraina alla Cina rimangono incagliate nel Canale di Suez a bordo della MV Glory.

Ma l’allarme è rientrato presto: la nave da carico norvegese è stata rimessa a galla e il traffico è già stato ripristinato con regolarità. Il cargo è ora fermo in un tratto a senso unico del canale.

L’incaglio vicino a Qantara

Stando alle dichiarazioni della Leth Agency, la MV Glory si sarebbe arenata sul Canale di Suez nella provincia di Ismailia, precisamente nei pressi della città di Qantara. A causare l’incaglio, le pesanti precipitazioni e il maltempo che hanno colpito il Mar Mediterraneo nelle ultime ore.

A dichiarare la massiccia quantità di mais a bordo della nave è stato il Joint Coordination Center, il centro di coordinamento congiunto con sede a Istanbul che controlla l’esportazione dei prodotti alimentari (commerciali e fertilizzanti) dai porti ucraini.

Ever Given 2.0

Un incidente simile risale al 2021, quando la nave portacointainer Ever Given rimase incagliata per diversi giorni a causa dell’alta marea sempre nel Canale di Suez: colpita da una tempesta di sabbia e spinta da venti che hanno superato i 70km/h (40 nodi), la nave registrata a Panama è rimasta bloccata mentre trasportava 18mila cointainer dalla Malesia a Rotterdam.