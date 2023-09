Nave da crociera incagliata in Groenlandia, falliti i tentativi di liberarla

(Adnkronos) - E' ancora incagliata in Groenlandia la nave da crociera australiana Ocean Explorer, con 206 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Finora i tentativi per liberarla sono infatti falliti. Una nave da guerra danese è in viaggio per prestare soccorso, ma ...

(Adnkronos) – E' ancora incagliata in Groenlandia la nave da crociera australiana Ocean Explorer, con 206 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Finora i tentativi per liberarla sono infatti falliti. Una nave da guerra danese è in viaggio per prestare soccorso, ma le autorità dicono che il maltempo ha ritardato il suo arrivo, che ora è previsto per venerdì sera.

La nave è rimasta bloccata lunedì nel parco nazionale di Alpefjord circa 1.400 chilometri a nordest di Nuuk, capitale del territorio autonomo danese. Tra le persone a bordo tre sono risultate positive al Covid e sono state messe in isolamento. In una dichiarazione, la compagnia Aurora Expeditions sottolinea che "non vi è alcun pericolo immediato per se stessi, la nave o l'ambiente circostante".

La nave, lunga 104 metri, partita dalla Norvegia il primo settembre per una crociera prevista fino al 22, resta bloccata dopo che l'alta marea di ieri non è riuscita a disincagliarla. La maggior parte dei passeggeri, che stanno "tutti bene", secondo quanto raccontato da uno di loro, sono australiani, ma ci sono anche neozelandesi, britannici, statunitensi e sudcoreani. Ancora da chiarire le ragioni per cui la nave da crociera di lusso si è incagliata.