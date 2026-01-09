Nave da guerra russa in Sudafrica per esercizi "Volontà di pace"

Pretoria, 9 gen. (askanews) – Pretoria, spesso bersaglio di appunti di Donald Trump, si sta esponendo a ulteriori critiche da parte di Washington ospitando vascelli provenienti da paesi considerati avversari degli Stati Uniti d’America. Navi cinesi e iraniane sono arrivate nei pressi di Città del Capo, in Sudafrica per un’esercitazione BRICS+ alla quale dovrebbe partecipare anche la Russia.

In queste immagini vediamo la nave della marina russa Stoykiy in navigazione e nel porto, anche insieme alla cinese Tangshan, oltre all’iraniana IRIS Naghdi.

L’esercitazione, denominata “Volontà di pace” nell’Oceano Atlantico, si svolgerà per una settimana a partire da venerdì e si concentrerà su “azioni congiunte per garantire la sicurezza del trasporto marittimo”, secondo una dichiarazione della Forza di difesa sudafricana.

La corvetta russa Stoykiy è stata più volte intercettata nella Manica, dalla marina britannica, mentre scortava una petroliera.