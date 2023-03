La notizia è di queste ore e sta facendo il giro dei media e dei social: Nave Diciotti è arrivata a Reggio Calabria: a bordo ci sono 589 migranti. Da quanto si apprende il natante di alto bordo in forza alla Guardia Costiea italiana famoso anche per alcune vicende legate al periodo in cui al ministero dell’Interno c’era Matteo Salvini è in attracco al molo di ponente e ad attenderlo c’è anche il personale di Frontex.

Nave Diciotti è arrivata a Reggio Calabria

I media spiegano che la Diciotti è arrivata verso le 8.30 nel porto di Reggio Calabria. La nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 589 migranti provenienti da Lampedusa era in viaggio da ieri e da quanto è dato sapere a bordo si trovano, secondo le indicazioni, donne singole e numerosi nuclei familiari con bambini. Nave Diciotti è attraccata al molo di ponente e sono cominciate le operazioni di sbarco, il cui coordinamento è stato affidato alla Prefettura territoriale.

Al via le operazioni di sbarco

Sul molo è presente con i suoi team anche personale di Frontex. I media locali e quelli nazionali spiegano che dopo lo sbarco i migranti verranno poi trasferiti secondo il piano di riparto. Si tratta del piano predisposto dal Ministero dell’Interno dopo le ultime disposizioni normative elaborate dal titolare del Viminale Matteo Piantedosi.