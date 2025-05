Nave Freedom Flotilla con aiuti per Gaza colpita da drone

Malta, 2 mag. (askanews) – Un’imbarcazione della Freedom Flotilla in viaggio con aiuti e 30 attivisti internazionali verso la Striscia di Gaza è stata colpita nella notte da un drone al largo di Malta, in acque internazionali: l’ong Freedom Flotilla Coalition, impegnata per porre fine al blocco israeliano su Gaza, ha pubblicato un video sul suo canale X documentando le fiamme scaturite dopo il primo impatto e il rumore degli impatti sulla “Conscience”.

“Alle 00:23 ora maltese, una nave della Freedom Flotilla è stata vittima di un attacco con drone” si legge su X. “La parte anteriore è stata colpita due volte, provocando un incendio e una breccia nello scafo”.

Al segnale di SOS ha risposto una motovedetta maltese giunta in soccorso dell’imbarcazione. L’incendio a bordo della Conscience è stato domato grazie a un rimorchiatore presente nelle vicinanze e “tutti i membri dell’equipaggio stanno bene ma si sono rifiutati di salire a bordo del rimorchiatore” recita la nota riportata dai media maltesi. La nave “rimane al di fuori delle acque territoriali” maltesi “ed è monitorata dalle autorità competenti”.