Una nave mercantile battente bandiera delle Comore, con 14 membri dell’equipaggio a bordo, è affondata nel Mediterraneo. I soccorsi sono complicati.

Nave mercantile affondata nel Mediterraneo

Una nave mercantile battente bandiera delle Comore, con 14 membri dell’equipaggio a bordo, è affondata al largo dell’isola greca di Lesbo, secondo quanto comunicato dalla guardia costiera greca. La rete tv pubblica Ert ha riferito che una persona è stata salvata dall’elicottero della marina. L’operazione di salvataggio è in corso e sta coinvolgendo cinque imbarcazioni, tre navi della guardia costiera, due elicotteri della marina e dell’aeronautica militare e una fregata della marina.

Nave mercantile affondata nel Mediterraneo: soccorsi difficili

Le operazioni di salvataggio sono in corso, ma sono molto complicate. Forti venti hanno colpito la zona in queste ore, complicando notevolmente la situazione. L’agenzia di stampa greca ANA ha scritto che la nave trasportava carichi di sale ed era partita dall’Egitto, per recarsi come destinazione finale a Istanbul. La nave è affondata una decina di chilometri a sud-ovest dell’isola di Lesbo. L’equipaggio della nave comprende due siriani, quattro indiani e otto egiziani.