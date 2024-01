Nave militare italiana rientra con a bordo i bambini palestinesi

Al-Arish (Egitto), 31 gen. (askanews) - La nave militare italiana Vulcano è salpata dal porto egiziano di Al Arish con a bordo una sessantina di persone tra bambini e accompagnatori palestinesi diretti in Italia. Soddisfazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto: "Questa nostra iniziativa uma...

Al-Arish (Egitto), 31 gen. (askanews) – La nave militare italiana Vulcano è salpata dal porto egiziano di Al Arish con a bordo una sessantina di persone tra bambini e accompagnatori palestinesi diretti in Italia.

Soddisfazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto: “Questa nostra iniziativa umanitaria però ha visto impegnate solamente Italia e la Francia con lo schieramento di navi ospedale e Qatar, che ha fornito personale sanitario in supporto di nave Vulcano”.

Il team medico qatarino, che è stato imbarcato sulla nave italiana ormeggiata in Egitto da inizio dicembre, rimarrà a bordo fino all’arrivo nel porto di Civitavecchia. Da lì, i pazienti saranno trasferiti in strutture ospedaliere sul territorio nazionale per ricevere le cure necessarie presso gli ospedali Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma.

L’arrivo in Italia di nave Vulcano è previsto nei prossimi giorni presso il porto di Civitavecchia.