Nave parte da Mariupol. Salvini esulta, ma in realtà è piena di metallo e diretta in Russia

"Scivolone" di Matteo Salvini sui social. Il leader della Lega ha festeggiato dopo che la prima nave di Mariupol è partita. Non è quello che sembra...

Matteo Salvini è “scivolato” sui social sulla prima nave salpata da Mariupol. Il leader della Lega ha infatti esultato per questa partenza. Un’esternazione questa che è stata criticata non poco. La nave cargo infatti, ha scritto il leader separatista filo-russo Denis Pushilin su Telegram, è piena di metallo ed è diretta in Russia.

Bene, le armi più potenti sono dialogo e diplomazia, l’impegno per la Pace vale più di qualsiasi critica. pic.twitter.com/yGUXo2QC7Y — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 31, 2022

Gaffe di Salvini: nave cargo salpa da Mariupol, ma è metallo diretto in Russia

Il leader della Lega, attraverso un post su Twitter, ha condiviso la schermata della copertina di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera dal titolo: “Mosca partita dal porto di Mariupol la prima nave merci”.

In accompagnamento all’immagine ha scritto: “Bene, le armi più potenti sono dialogo e diplomazia, l’impegno per la Pace vale più di qualsiasi critica”. La smentita della frase formulata da Salvini non si è fatta attendere:“Oggi 2.500 tonnellate di rotoli di lamiera laminata hanno lasciato il porto di Mariupol, la barca e’ diretta a Rostov”, sono state le parole di Pushlin.

Le reazioni sui social

Nel frattempo scorrendo i vari commenti al tweet non sono mancate delle critiche: “Dica la verità.

Il Cremlino l’ha pagata bene” ; “lo sai vero che quella nave trasporta il bottino di guerra?? Lo sai quante tonnellate di acciaio si sono rubati?” e ancora: “Acciaio ucraino, destinato all’Italia. Si, non e’ uno scherzo”, sono solo alcuni degli esempi più calzanti.