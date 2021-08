Nave si spezza in due in un porto giapponese e perde gasolio

Hachinohe, 12 ago. (askanews) – Una nave commerciale che batte bandiera panamense si è arenata e poi spezzata in due nei pressi del porto giapponese di Hachinohe. La nave cargo sta perdendo gasolio, ma la Guardia costiera giapponese riferisce che la perdita è sotto controllo. L’entità dell’impatto ambientale però non è chiara, la chiazza di carburante si estende per circa 24 chilometri. Nessuno dei 21 membri dell’equipaggio è ferito. La nave, “Crimson Polaris”, trasporta trucioli di legno.