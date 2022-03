Nazionale Italiana, agli azzurri lasciano gli spogliatoi in pessime condizioni

Hanno indignato il web le immagini degli spogliatoi lasciati dai calciatori in condizioni a dir poco impietose dopo il match contro la Macedonia.

La bruciante sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord che rimarrà indelebile come un’onta della storia del nostro calcio si sta facendo sentire anche a due giorni di distanza. In queste ultime ore hanno fatto il giro del web le immagini degli spogliatoi dello stadio Barbera di Palermo lasciati dagli azzurri in condizioni davvero disastrate e impietose.

Al di là del semplice giudizio che si fa di pancia dopo la partita, vedere certe immagini fa male al cuore oltre che agli occhi. Perdere certo ci sta e ripartire è d’obbligo, ma a quale prezzo?

Complimenti eh…davvero complimenti a tutti da mister @robymancio ai giocatori, allo staff…bella figura anche negli spogliatoi oltre che in campo. Bravi👍

Nazionale Italiana, cosa ci raccontano le immagini sugli spogliatoi lasciati dagli azzurri

Alla luce di quello che abbiamo visto sul campo cosa ci dicono invece le immagini degli spogliatoi del dopo partita? Le parole in questo caso servono a poco: bottigliette, sacchetti di plastica e cartacce varie sparse per terra, senza contare docce e bagni completamente sporchi. Non va infine dimenticata la postazione del buffet dove i tavoli sono pieni di sporcizia con i cestini riempiti fino all’orlo, insomma ambienti che ad un primo sguardo sembrano aver ospitato una festa particolarmente affollata dove non si è pulito il giorno dopo e non una rappresentativa di una nazionale di calcio.

Le reazioni sui social

Inutile dire che i commenti degli utenti non si sono davvero sprecati: “Un’assoluta mancanza di rispetto” ; “Gli spogliatoi della vergogna!” “Bella figura anche negli spogliatoi oltre che in campo!”, sono solo alcune delle reazioni più significative che si possono leggere su Twitter.