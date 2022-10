Nazionale Italiana Cuochi: “Siamo pronti per la Coppa del Mondo”

Roma, 19 ott. (askanews) – Presentati in anteprima assoluta al Palazzo delle Esposizioni di Roma i piatti creati dalla Nazionale Italiana Cuochi per rappresentare l’Italia nelle prossime competizioni mondiali. L’occasione è stata l’annuale Corporate Meeting della Federazione Italiana Cuochi, che ha incontrato soci e partner per analizzare l’andamento 2022 e impostare le linee guida per il 2023. Gianluca Tomasi, Team Chef della Nazionale Italiana Cuochi:

“La Nazionale Italiana Cuochi è pronta per la Coppa del Mondo, una sfida importantissima con tutte le squadre di tutti i continenti.

Ci sfideremo dal 25 novembre al primo dicembre in Lussemburgo. Questi sono mesi di duri allenamenti, ci stiamo preparando bene, stiamo preparando una squadra di giovani cuochi. Quest’anno non ci sarà la coppa del mondo di calcio ma quella dei cuochi c’è. Fate il tifo per noi ce la metteremo tutta per portare l’Italia sul posto più alto al mondo”.

La serata si è conclusa con uno scenografico Dinner Show, nel corso del quale il Team azzurro – guidato dal General Manager Gianluca Tomasi e composto da Pierluca Ardito (Team Manager), dai responsabili di cucina Angelo Biscotti e Fabio Mancuso, dal pastry chef Antonio Dell’Oro (Pastry Chef) e da Marco Tomasi, Francesco Locorotondo, Francesco Cinquepalmi, Keoma Franceschi, Luca Bnà e Giorgia Ceccato – ha illustrato le sue nuove creazioni, con le quali parteciperà alla prossima Coppa del Mondo di Cucina.

Tra i protagonisti dei piatti ideati per la sfida mondiale, ingredienti d’eccellenza quali il vitello IGP degli Appennini, il radicchio tardivo di Treviso, il gambero di San Remo, gli agrumi di Sicilia, il grano arso pugliese, il merluzzo dell’Adriatico, le patate IGP di Bologna, la cipolla bianca di Margherita IGP, il bergamotto di Calabria, le nocciole piemontesi e la robiola di Roccaverano DOP. Un anno d’oro per la Nazionale Italiana Cuochi, che lo scorso maggio si è già aggiudicata il posto più alto sul podio internazionale, conquistando la Medaglia d’Oro nella categoria Senior della Global Chef Challenge di Abu Dhabi, tra le competizioni culinarie più importanti al mondo. Nel corso della serata, che si è svolta nell’area del ristorante Esposizioni curato da Alessandro Circiello, il presidente FIC Rocco Pozzulo ha sottolineato che “i piatti creati per le prossime competizioni mondiali sono il risultato del continuo lavoro di ricerca del nostro Team, che firma ricette di forte impatto visivo e allo stesso tempo promuove a livello internazionale la vasta produzione agricola italiana, prima al mondo per biodiversità e attenzione alla qualità del prodotto. Quest’anno – ha ricordato Pozzulo – ai mondiali di calcio l’Italia non va, ma possiamo comunque fare il tifo per la nostra fantastica Nazionale Cuochi”.