Nazionale Italiana, Sandro Tonali salta la sfida con l’Inghilterra

Un nuovo infortunato si aggiunge alla lista della Nazionale Italiana: il centrocampista del Milan Sandro Tonali si ferma per un guaio muscolare

L’Italia affronterà domani sera l’Inghilterra per la prima delle due sfide di Nations League che la vedono impegnata in questa prima sosta per le Nazionali della stagione 2022-23. Quella che scenderà in campo a San Siro sarà una Nazionale Azzurra molto rimaneggiata a causa dei tantissimi infortuni.

L’ultimo in ordine di tempo, quello di Sandro Tonali.

Nations League, guai per l’Italia: si ferma Tonali

Dopo le conclamate assenze di Chiesa, Berardi, Insigne, Pellegrini, Politano, Sinazzola e Verratti, l’Italia ha scoperto di dover fare a meno anche di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 si è presentato al ritiro con un affaticamento muscolare e non sarà presente tra i convocati per il match contro l’Inghilterra.

Gli Azzurri dovranno stringere i denti e sovvertire il pronostico contro quella che sermbra una vera e propria corazzata inglese.

Allarme inforuni muscolari, trema anche il Milan

Se l’infortunio di Tonali dovesse essere più grave del previsto, sarebbe un grave problema anche per il Milan e mister Pioli, che in tre giorni ha dovuto prendere atto delle probabili assenze anche di Calabria e Theo Hernandez per le prossime sfide in campionato e Champions League.

Tonali a centrocampo al momento è insostituibile per i rossoneri, orfani da questa estate anche della colonna Kessiè.