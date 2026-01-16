Nazioni Unite: "La cooperazione internazionale è sotto attacco"

Nazioni Unite, 16 gen. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha attaccato i leader mondiali che, a suo dire, stanno cercando di “mettere la cooperazione internazionale in punto di morte”, in un contesto segnato da palesi violazioni del diritto internazionale. Guterres ha evitato di citare Paesi specifici.

Nel suo ultimo discorso annuale sulle priorità dell’ONU, ha descritto un mondo attraversato da divisioni geopolitiche, conflitti e tagli agli aiuti, ribadendo anche la sua forte preoccupazione per la repressione violenta in Iran, alla vigilia di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza.

“Eccellenze, diciamolo chiaramente. Il contesto è il caos. Viviamo in un mondo colmo di conflitti, impurità, disuguaglianze e imprevedibilità. Un mondo segnato da divisioni geopolitiche autodistruttive, da palesi violazioni del diritto internazionale e da tagli massicci agli aiuti allo sviluppo e umanitari. Queste forze e altre ancora stanno scuotendo le fondamenta della cooperazione globale e mettendo alla prova la resilienza stessa del multilateralismo”.

“In un momento in cui avremmo più che mai bisogno della cooperazione internazionale, sembriamo i meno inclini a utilizzarla e a investirvi. Alcuni cercano di mettere la cooperazione internazionale in punto di morte, ma posso assicurarvi che non rinunceremo. Siamo totalmente impegnati per la pace a Gaza, in Ucraina, in Sudan e ben oltre, e instancabili nel fornire aiuti salvavita a chi ne ha disperatamente bisogno”.

“Dobbiamo salvaguardare la libertà di espressione e lo spazio civico. E a questo proposito, sono profondamente preoccupato per la repressione violenta in Iran”.