Nba: All Star Game, Tamberi al Celebrity Game di Cleveland 'il mio sogno da bambino'

Roma, 18 feb.(Adnkronos) – Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da sempre grande appassionato di pallacanestro, è stato selezionato per partecipare all' Nba All star Game di Cleveland.

"Ci siamo, domani vivrò il sogno di ogni bambino appassionato di quella splendida palla a spicchi", annuncia sul suo profilo social.

"Vi porterò tutti con me. Lo prometto. Cercherò di condividere con voi qualsiasi cosa, dettaglio, emozione. Ho avuto la fortuna -afferma- di essere stato selezionato tra 20 persone in tutto il mondo e rendervi partecipi di questo privilegio per me è fondamentale". Tamberi, è sbarcato a Cleveland da qualche ora, per partecipare al Celebrity Game, insieme ad altre celebrità e volti famosi.

"In questi giorni guardo spesso il mio passato, quando ero piccolino, ai miei sogni, alle scelte fatte, eppure eccomi qui, a vivere quello che ormai pensavo fosse impossibile -dice Tamberi-.

Domani all'una di notte italiana, in diretta su Sky, probabilmente vedrete un ragazzone con gli occhi lucidi, le gambe che tremano e un sorriso grande come quello di qualche mese fa", conclude la medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo.