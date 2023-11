La lega starebbe esaminando le accuse che collegano il 21enne dei Thunder ad una ragazza minorenne, dopo la condivisione sui social di alcune foto che ritraevano la coppia insieme.

NBA, avviate le indagini su Josh Giddey

L’NBA ha aperto un’indagine sul giocatore degli Oklahoma City Thunder, accusato di aver avuto una relazione inappropriata con una ragazza ancora minorenne. All’inizio della settimana sono state postate online una serie di foto e video in cui si affermava che Giddey avesse avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni. Il post è stato poi cancellato, così come l’account anonimo da cui era partito. Il cestista, che ha compiuto 21 anni il mese scorso, dopo l’allenamento si è sottratto alle domande dei giornalisti, rispondendo semplicemente: “Ovviamente capisco le ragioni della vostra domanda, ma ora non ho alcun commento da fare in merito“.

La reazione della squadra

Anche l’allenatore degli Oklahoma City, Mark Daigneault, ha rifiutato di parlare della questione. “È una cosa personale e non ho commenti da fare” ha detto venerdì ai reporter. Giddey, nativo di Melbourne e sesta scelta assoluta nel draft del 2021, ha una media di 12,3 punti, 5,7 rimbalzi e 4,5 assist a partita. È stato un giocatore fondamentale per gli Oklahoma City, che hanno vinto 11 delle loro prime 15 partite e si trovano al secondo posto nella Western Conference.

Una carriera in bilico

Giddey è alla sua terza stagione in NBA. La sua condizione per la partita dei Thunder di sabato contro i Philadelphia 76ers rimane tuttavia ancora sconosciuta. Si tratta di un match in casa per gli OKC. Mercoledì scorso, poco prima che fossero diffuse le foto compromettenti, aveva realizzato 10 punti, 6 rimbalzi e 5 assist contro i Chicago Bulls.