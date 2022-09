Nba, Lebron James: battere record Abdul-Jabbar? Sarebbe un onore

Milano, 27 set. (askanews) – Lebron James torna in campo per la sua 20esima stagione in Nba a 37 anni. Obiettivo evitare gli infortuni che hanno compromesso la sua stagione e quella dei Los Angeles Lakers lo scorso anno e entrare nella storia: solo 1.325 punti lo separano dal record finora imbattuto di 38.387 punti della leggenda del basket Kareem Abdul-Jabbar.

“Sapere che sono sul punto di battere il record probabilmente più ambito della NBA, una cosa che la gente diceva che non sarebbe mai accaduta, mi onora molto.

Penso che sia fantastico”.