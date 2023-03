Nba, super Curry trascina Golden State

San Francisco, 29 mar. -(Adnkronos) - I campioni Nba in carica di Golden State (40-37) vincono in rimonta per 120-109 in casa su New Orleans (38-38). Sotto anche di 20 lunghezze nel primo tempo, i Warriors confezionano uno dei loro classici terzi quarti dominanti (39-26) e completano la rimonta con ...

San Francisco, 29 mar. -(Adnkronos) – I campioni Nba in carica di Golden State (40-37) vincono in rimonta per 120-109 in casa su New Orleans (38-38). Sotto anche di 20 lunghezze nel primo tempo, i Warriors confezionano uno dei loro classici terzi quarti dominanti (39-26) e completano la rimonta con una frazione finale da 35-20, cogliendo un successo importante contro una squadra a pari record. Ai Pelicans non basta un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 26 punti di Brandon Ingram e i 21 di Trey Murphy, vedendo interrompersi una striscia di quattro successi in fila per ritornare al 50% di vittorie.

Golden State passa il primo tempo a bisticciare con gli avversari, in particolare Draymond Green che si prende il 17° tecnico stagionale per un diverbio con Ingram. Ma quando cominciano a giocare sul serio nella ripresa aprono in due la partita grazie soprattuto a Steph Curry, che chiude con 39 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 8 triple a segno in meno di 37 minuti, dominando la partita in lungo e in largo. Importanti anche i 21 di Jordan Poole, i 17 di Klay Thompson e i 13 di Jonathan Kuminga arrivati soprattutto quando Curry riposava in panchina.