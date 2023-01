Ncl: Norwegian ritorna in Australia dopo tre anni con la Spirit

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Norwegian Cruise Line ha fatto ritorno nelle acque australiane dopo tre anni. Dopo un restyling da 100 milioni di dollari, il più costoso ed esteso mai realizzato da NCL. la Norwegian Spirit è entrata per la prima volta nello spettacolare porto di Sydney co...

(Adnkronos) – Norwegian Cruise Line ha fatto ritorno nelle acque australiane dopo tre anni. Dopo un restyling da 100 milioni di dollari, il più costoso ed esteso mai realizzato da NCL. la Norwegian Spirit è entrata per la prima volta nello spettacolare porto di Sydney con a bordo ospiti di oltre 20 nazionalità. E la stagione invernale 2022/2023, per la prima volta dal 2020, prevede destinazioni in Australia e Nuova Zelanda come Napier, Tauranga, Fiordland, Melbourne, Burnie ed Eden.

La Norwegian Spirit tornerà nei suoi homeport locali di Sydney e Auckland per la seconda volta nel dicembre 2023.

La Norwegian Spirit, con una capacità di 2.032 ospiti (doppia occupazione), è stata completamente ridisegnata nel 2020 da prua a poppa con caratteristiche nuovissime come la Thermal Suite nella Mandara Spa, che comprende una spa, una sauna, una doccia e lettini riscaldati con vista sull'oceano; la piscina Spice H2O che si trasforma in un cocktail lounge e in un nightclub all'aperto al tramonto, nonché la cucina italiana contemporanea presso il ristorante Onda by Scarpetta.

Metà dei 912 membri dell'equipaggio della nave sono dedicati all’offerta food&beverage di bordo, che punta anche a sostenere i produttori e i fornitori locali.

Accogliendo il ritorno di NCL il Ministro del New South Wales per i Trasporti David Elliott ha ricordato come lo stato "è la capitale australiana delle crociere. Prima della pandemia, l'Australia era il mercato crocieristico più in rapida crescita per popolazione al mondo, con il NSW in testa al settore.

Con una stagione estiva migliore del previsto e ben avviata, è entusiasmante vedere il ritorno di Norwegian Cruise Line sulle nostre coste dopo una pausa di tre anni. Questo ritorno rappresenta un'ottima notizia per l'industria turistica del NSW, che sostiene le imprese locali, i fornitori e l'economia del nostro Stato".