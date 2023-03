Home > Askanews > 'Ndrangheta, colpo alla cosca Piromalli: 49 arresti 'Ndrangheta, colpo alla cosca Piromalli: 49 arresti

Gioia Tauro, 9 mar. (askanews) – I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno arrestato, in diverse province, 49 persone (34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari) nell’ambito di una indagine che ha svelato gli assetti della cosca Piromalli, riferimento principale nella zona per il narcotraffico e il controllo della Piana. I reati contestati agli indagati sono, a vario titolo, associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti, importazione internazionale di sostanze stupefacenti.

