Needle-spiking, è allarme nel Regno Unito: cos’è e perché è pericoloso

Needle-spiking, è allarme nel Regno Unito: sono già 15 le vittime

Il “needle-spiking” sta scatenando un forte allarme, in modo particolare nel Regno Unito. Si tratta della somministrazione di farmaci o droghe tramite siringhe. Recentemente accade spesso all’interno di discoteche, di pub e in altri luoghi molto affollati. Il Regno Unito ha lanciato l’allarme, per paura che il fenomeno possa continuare a diffondersi sempre di più. Ad essere colpite sono soprattutto le ragazze. Per il momento, tra le vittime ci sarebbero 14 ragazze un ragazzo.

44 segnalazioni

Le denunce continuano ad aumentare. Il “needle-spiking“, come riportato da Leggo, è una variante dello “spiking” vero e proprio, ovvero lo scioglimento di sonniferi o droga dello stupro nei cocktail delle vittime. Tenendo in considerazione entrambi i fenomeni, le segnalazioni sono arrivate a quota 44. Alcune vittime hanno raccontato ai media inglesi di aver provato un bruciore molto forte alla schiena e di aver perso i sensi subito dopo.

non ci sono stati arresti

Nelle denunce non si è parlato di abusi o di violenze sessuali e per il momento non ci sarebbe stato nessun arresto. Il Times ha intervistato diverse ragazze, che hanno raccontato di essersi risvegliate ricordando solo di essere andate in discoteca. È come se avessero avuto un vero e proprio “black out” e non ricordano nulla di tutto quello che è successo. A tutte le vittime rimane un segno sul corpo, ovvero l’ematoma nella zona dell’iniezione, solitamente su mani, braccia e gambe.