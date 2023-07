Neelam Gill smentisce il gossip su DiCaprio: "Sto con un suo grande amico"

La modella britannica Neelam Gill ha smentito le ipotesi sul conto suo e di Leonardo DiCaprio che, secondo indiscrezioni, avrebbero avuto una liaison.

Neelam Gill: il gossip su DiCaprio

La modella Neelam Gill è finita nell’occhio del ciclone a causa di un gossip sulla sua presunta liaison con Leonardo DiCaprio e lei stessa, in queste ore, ha deciso di fare chiarezza affermando: “Solo per chiarire eventuali voci, non sono la ‘nuova fiamma’ di Leonardo DiCaprio. In effetti, ho una relazione seria con un suo grande amico, da molti mesi ormai. L’unico motivo per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio partner. Spero che questo chiarisca le fake news sul nostro conto”, ha fatto sapere la modella.

Sempre secondo indiscrezioni il famoso divo di Titanic starebbe frequentando la famosa top model Gigi Hadid, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Leonardo DiCaprio è considerato uno degli scapoli d’oro di Hollywood e ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. In passato il celebre attore è stato legato ad alcune famose attrici e in tanti non vedono l’ora di sapere se un giorno uscirà allo scoperto con una nuova fiamma.