Negli Usa l'inflazione al 3%, Biden: "La mia Bidenomics funziona"

Roma, 2 set. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden si è detto soddisfatto per la creazione di 187mila posti di lavoro ad agosto, nonostante l’aumento del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti. “L’inflazione continua a calare. Oggi si attesta attorno al 3%”, ha ricordato Biden in un discorso nei giardini della Casa Bianca.

“Più di 700.000 persone hanno raggiunto la popolazione attiva il mese scorso, ciò significa che la proporzione degli americani in età da lavoro che fa parte della popolazione attiva non è mai stata così alta come negli ultimi 20 anni. Le persone escono dall’ombra e tornano al loro posto di lavoro”.

“L’inflazione continua a calare. Si attesta oggi attorno al 3%. Circa un terzo di quanto era un anno fa. Infatti, abbiamo appreso ieri che negli ultimi tre mesi, l’inflazione si avvicinerà, era vicina, a ciò che era prima, prima della pandemia”.

“I salari sono più alti oggi che non prima della pandemia. Mentre i salari per i lavoratori a basso reddito sono cresciuti alla massima velocità per i lavoratori a basso reddito in due decenni. Non dimenticate che alcuni esperti hanno detto che per tenere sotto controllo l’inflazione bisognava aumentare la disoccupazione e abbassare i salari. Ma non ho mai pensato che questo fosse il problema”.

“Il Financial Times e il Wall Street Journal, come ho detto in precedenza, hanno iniziato a chiamare il mio piano ‘Bidenomics’. Si tratta di investire in America e investire negli americani. E funziona”.