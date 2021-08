Negli Usa Pfizer ottiene l’autorizzazione definitiva dalla Fda

Milano, 23 ago. (askanews) – La Food and Drug Administration (FDA) ha rilasciato l’autorizzazione definitiva al vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer e BioNTech, finora autorizzato all’uso in emergenza. È il primo ad aver ricevuto il via libera finale negli Stati Uniti, a Moderna potrebbe toccare fra qualche settimana.

La decisione della FDA ora consentirà ad enti pubblici e privati di richiedere il vaccino obbligatorio e potrebbe anche convincere qualche indeciso.

In Europa invece l’autorizzazione di Pfizer non è in emergenza ma “condizionata”. Una modalità usata in passato anche per diversi farmaci che permette di dare il via alla commercializzazione presentando alcuni dati supplementari successivamente, ma senza saltare alcun tipo di controllo su qualità e sicurezza.