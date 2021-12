Negli Usa un giudice federale dice stop all’obbligo vaccinale per i sanitari che per decisione sarebbe dovuto entrare in vigore fra pochi giorni

Terremoto negli Usa, dove un giudice federale della Louisiana dice stop all’obbligo vaccinale per i sanitari così come è stato concepito in punto di norma: a parere della toga la decisione presa da Joe Biden e che sarebbe dovuta scattare la prossima settimana deve passare per il Congresso in punto di Diritto, perciò per ora non se ne farà nulla.

Stop all’obbligo vaccinale per i sanitari: Natale incombe ma la legge incombe di più

Insomma, non solo in termini di lotta alla quarta ondata di Covid ma anche di braccio di ferro con l’appartato giudiziario il capo della Casa Bianca adesso ha una grossa gatta da pelare: da un lato un paese che sotto Natale ha bisogno di scatti in avanti per immunizzare le sue prime linee, dall’altro la questione della legittimità di quella lotta e degli step che Biden le ha dato.

Chi è il giudice che ha detto stop all’obbligo vaccinale per i sanitari degli Usa

Il giudice della Louisiana che ha bloccato temporaneamente la misura in tutti gli Usa si chiama Terry Doughty ed ha esteso all’intero paese un dispositivo emanato lunedì scorso da un collega del Missouri relativo a soli 10 stati degli Usa. Ha motivato Doughty: “Non c’è dubbio che la decisione di rendere obbligatorio un vaccino per 10,3 milioni di operatori sanitari dovrebbe essere presa dal Congresso”. E ancora: “Anche un atto del Congresso che impone un vaccino non è chiaro se sarebbe costituzionale”.

La gatta da pelare di Joe Biden in Corte Suprema dopo lo stop all’obbligo vaccinale per i sanitari

Insomma, è materia da Corte Suprema e con due particolari non da poco: il primo è che Il giudice Doughty è stato nominato dall’ex presidente Donald Trump, il secondo è che l’attuale composizione numerica della Corte Suprema non è molto in linea con la polpa ideologica dei Dem Usa. Attenzione: l’ingiunzione è di fatto anche uno scalino procedurale per le numerose cause contro l’obbligo del vaccino negli Usa, che potrebbero “godere” di istanze di appello corroborate da questo pronunciamento.

Con la variante Omicron in giro per il mondo adesso il quadro Usa è decisamente più complicato.