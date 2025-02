Neglia (Flixbus): Carenza autisti ostacola futuro mobilità

Roma, 5 feb. (askanews) – “Ci troviamo in difficoltà ad aumentare l’offerta di mobilità perché non ci sono autisti, e la carenza aumenta con i pensionamenti. In Flixbus abbiamo lanciato la “Flix Academy”, un’iniziativa che finanzia l’ottenimento delle patenti per giovani per poi inserirli nelle nostre linee. Quest’anno puntiamo a formarne almeno 50, e per i prossimi anni siamo fiduciosi di poter contare su numeri molto più elevati. L’importante è sensibilizzare i giovani su una professione che può dare grandi soddisfazioni”, lo ha detto questa mattina Cesare Neglia, Managing Director Flixbus, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. E ha aggiunto: “Alle istituzioni chiediamo di mantenere e ampliare il bonus patenti, possibilmente destinandone una parte solo al trasporto di lunga percorrenza. Poi sarebbe utile un supporto sulla sensibilizzazione dei giovani, sin dalle scuole superiori, per avvicinarli alla professione. Attualmente esiste un dialogo costruttivo tra operatori e politica, ci auguriamo che questo clima continui”.