Roma, 28 feb. (askanews) – “Le delegazioni stanno tornando nelle loro capitali per le consultazioni e hanno discusso la possibilità di incontrarsi presto per un secondo round di negoziati” ha detto Mikhailo Podolyak, capo della delegazione ucraina dopo l’incontro in Bielorussia con la delegazione russa nei primi colloqui dallo scoppio della guerra la scorsa settimana.