Nek saluta gli artisti della Bravehop

Roma, 20 mag. – In un panorama musicale sempre più dominato dalle apparenze, c’è chi continua a scegliere la sostanza. È questo il caso della Bravehop Records, etichetta indipendente friulana con sede a Pordenone, fondata da Lucia Castellano e Tommie Odorico, che sabato 17 maggio 2025 ha portato sul palco del Capitol una serata vibrante, capace di unire novità ed esperienza della scena indie e alternative italiana.

Un evento pensato per chi non si piega ai compromessi e crede ancora che la musica debba scuotere, risvegliare, raccontare qualcosa di vero. La serata, condotta con energia e passione da Lucia Castellano, affiancata da Tommie Odorico, ha regalato al pubblico molte sorprese: dal discorso finale dei Break Out Of Mind, che ha chiuso l’evento con parole intense e coinvolgenti, alla partecipazione straordinaria di Marco Castellano, modello e studente universitario dal curriculum internazionale, noto anche per aver preso parte al videoclip “The Loneliest” dei M neskin.

Ma le sorprese erano iniziate già nel pre-evento, con i saluti speciali di alcuni grandi nomi della musica italiana. La leggenda Edoardo Bennato, vera icona del rock nazionale, ha ricordato con affetto lo spirito punk di Pordenone e incoraggiato gli artisti della line-up. Anche Davide Toffolo, voce dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ha inviato un videomessaggio direttamente dalla Colombia, esprimendo la sua vicinanza alla scena indipendente e al lavoro della Bravehop. A sorprendere tutti, è stato poi il videomessaggio di Filippo Neviani, in arte Nek, tra gli artisti italiani più amati in Italia e all’estero, con milioni di dischi venduti e oltre trent’anni di carriera. L’aveva annunciato in un reel sui social, e così è stato: Nek ha inviato un saluto carico di stima e incoraggiamento, proiettato in sala per gli artisti, gli organizzatori e il pubblico presente: “So che siete al Capitol di Pordenone e allora che sia una grande festa, in qualche modo volevo esserci anch’io con voi, quindi eccomi qua con questo semplice video messaggio. Un abbraccio a tutti quanti, uno speciale a coloro che salgono sul palco e si esibiscono. Viva la musica indie, viva la musica alternative, viva tutta la musica e un saluto agli amici di Bravehop che hanno organizzato questa bellissima iniziativa. Chi sale sul palco ha il compito delicatissimo e fortunatissimo di trasmettere le emozioni e poi c’è chi le riceve, quindi 50-50. Il concerto è un po’ del pubblico, è un po’ di chi canta e suona per il pubblico. L’importante è esserci e farle queste cose. Quindi in bocca al lupo a tutti, un grande abbraccio”. Parole che hanno emozionato e dato ulteriore forza a una serata già carica di energia e autenticità.

Dopo il saluto di Nek, ogni band ha suonato tre brani e, a seguire, si è spostata nell’area divanetti per un originale talk-show in stile interviste dal vivo: un vero e proprio momento di dialogo, confronto e condivisione con il pubblico. Non solo un live, dunque, ma un format nuovo e coinvolgente. La Bravehop Records ha confermato ancora una volta il proprio impegno nel dare voce a chi coltiva un’attitudine davvero alternativa: libertà d’espressione, sincerità, ribellione, spirito critico. Sul palco del Capitol si sono alternate le voci e le sonorità di una nuova generazione musicale. Artisti che rifiutano l’omologazione e portano avanti una ricerca sonora e poetica autentica: Alessandro Zappulli, Take Death, Bisanzio, Luca Salmaso, FerryLife. Lucia Castellano ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Grazie a chi ha aiutato e sostenuto questa serata con impegno e cuore: Sara Sonego, Giada Sonego, Giulia Faranda, Giorgia Macor, Patrizio Antoniacomi, Alessandro Liccardo di Wideline Radio, Sandro Amenta, Marcello Grillo, Alexandra e Dieg, Alberto Igne, Federico Stagetti, Musicura, un media magazine indipendente che sostiene con grande passione e professionalità anche i nostri Artisti del roaster e l’Altoparlante Ufficio Stampa. Un grazie speciale anche ad Ingrid Catalano per la grafica della locandina e a Sea John per aver curato con professionalità le foto e le riprese della serata.” Un evento da ricordare per chi vuole continuare a respirare la vera aria dell’indie e dell’alternative. Maggiori info sui canali social di Bravehop Records. Un primo evento per un nuovo percorso con ottime premesse.