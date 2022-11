Nel 2015 stuprò una tassista, torna in carcere per molestie ad una 17enne

Nel 2015 stuprò una tassista, torna in carcere per molestie ad una 17enne

Nel 2015 stuprò una tassista, torna in carcere per molestie ad una 17enne

Nel 2015 stuprò una tassista, torna in carcere per molestie ad una 17enne in un ascensore di Roma che lo aveva denunciato dopo aver visto le foto

Nel 2015 stuprò una tassista, torna in carcere per molestie ad una 17enne, i media spiegano che Simone Borghese aveva scontato 7 anni per violenza carnale a Roma ed ora ne dovrà fare 2 e 10 mesi.

L’ultimo reato per cui si è determinato un giudicato penale è quello per cui l’uomo molestò sessualmente una 17enne all’interno di un ascensore a Roma.

Stuprò una tassista ed ora torna in carcere

I giudici della prima sezione penale di Piazzale Clodio hanno perciò condannato Borgese a 2 anni e 10 mesi. Attenzione: l’uomo da poco aveva finito di scontare la pena a 7 anni per lo stupro di una tassista romana censito e perseguito nel 2015.

La vittima dell’ultimo reato, all’epoca minore, venne molestata nel giugno del 2014. Secondo quanto ricostruito in dibattimento l’uomo seguì la 17enne in un androne di un palazzo, poi “abusò di lei in ascensore”.

Riconosciuto dalla seconda vittima dalle foto

La prima denuncia della vittima ai carabinieri non aveva fornito elementi utili alla maturazione della prova, ma quando Borgese venne arrestato dopo lo stupro di una tassista avvenuto nel maggio 2015 lei riconobbe il suo molestatore dalle foto e decise di agire di nuovo.

Lo stupro della tassista invece era avvenuto in viale della Pescina Gagliarda, una stradina sterrata e isolata in una zona periferica a sud di Roma.