Nel 2023, 226 località italiane sono Bandiera Blu, 16 in più rispetto al 2022

226 località marine e lacustri in Italia sono state dichiarate Bandiera Blu nel 2023. Nel 2022, erano state 210. 17 sono i nuovi ingressi, un comune non è stato riconfermato.

Le 226 località italiane contano 458 spiagge, l’11% di quelle riconosciute a livello mondiale. Oltre ai comuni, anche 84 approdi turistici hanno ottenuto la Bandiera Blu.

Quali sono le nuove località italiane Bandiera Blu?

Le nuove località Bandiera Blu in Italia nel 2023 sono: Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D’Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Ad aver perso il riconoscimento è stata, invece, Cattolica (Emilia Romagna).

Cos’è la Bandiera Blu?

La Bandiera Blu viene assegnata dalla Fee (Foundation for Environmental Education), l’Ong internazionale per l’educazione ambientale, che ha sede in Danimarca ed è presente in 81 Paesi. Il riconoscimento viene dato alle località marine e lacustri sulla base di alcuni criteri, tra cui ci sono la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune e le strutture alberghiere.

