Nel mercato dei casinò online ci sono solo poche multinazionali che lo dominano?

Il mercato italiano, che è uno dei più maturi nel gambling e betting online, è presidiato da multinazionali ma anche operatori locali. Vediamo, per settore, quali sono i più conosciuti.

Il mercato del gioco in Italia è suddiviso tra multinazionali straniere e alcuni operatori locali. Vediamo, per categorie, i nomi più conosciuti e capiamo meglio come funziona il gioco sul territorio. A differenza di altri mercati, infatti, come l’Ungheria che ha da poco varato nuovi disegni di legge, il nostro Paese ha una regolamentazione severa e organizzata, grazie all’ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, che è l’ente di Stato preposto al controllo delle concessioni a distanza.

Migliori casinò online sicuri: chi sono gli operatori più conosciuti

I siti casinò online AAMS sono quelli legali e sono gestiti da varie aziende molto famose. Per quanto riguarda i migliori casinò online con soldi veri parliamo di Lottomatica (italiana), 888Holdings, PartyPoker, PokerStars, Betfair, Gioco Digitale, Eurobet, William Hill, StarCasino, TitanBet. Queste aziende, molto conosciute, si dividono il mercato del poker e delle slot online, sicuramente due dei giochi più amati del panorama giochi da casinò presenti nel nostro Paese.

Sono due giochi da casinò molto interessanti per alcuni criteri di selezione completamente differenti. La psicologia del giocatore è, infatti, molto differente e chi ama giocare a poker difficilmente amerà anche le slot. Il giocatore di poker è un giocatore di strategia, che conosce le regole del gioco ma ama controllare le mosse degli avversari al tavolo agendo di conseguenza. Il giocatore di slot è un giocatore veloce, che vuole vincere facile affidandosi alla sorte (cosa di cui non ci stupiamo vista la situazione attuale con rincari e poco tempo a disposizione).

E per quanto riguarda le scommesse sportive?

Anche le scommesse sportive guadagnano una larghissima fetta del mercato italiano, con un bel po’ di appassionati che amano scommettere su eventi e campionati differenti. Poi, con le scommesse live presenti su quasi tutte le piattaforme online, il gioco è sempre più interattivo e divertente. Le holding più conosciute di scommesse sportive nel nostro Paese sono: Snaitech, Sisal, GoldBet, Betaland, Eurobet, Lottomatica, Bwin, Siks365, Bet365, William Hill.

Alcune di queste, come William Hill o Sisal, hanno una tradizione centenaria che, con successo, ha traslocato nel betting online. Tanto, infatti, è cambiato, nelle abitudini degli italiani, nel campo delle scommesse. Soprattutto durante il lockdown, moltissimi italiani si sono avvicinati al betting digitale scoprendo quanto sia facile poter scommettere ovunque ci si trovi e a qualsiasi ora del giorno e della notte. La qualità, poi, delle piattaforme e l’alto livello di sicurezza di quelle legali ha, definitivamente, convinto anche gli scommettitori meno avvezzi alla tecnologia che si sono aperti a un nuovo modo di scommettere con grande entusiasmo migliorando il trend già in crescita negli ultimi anni.

Sarà questo il futuro? Certamente sì, questo è il futuro prossimo per gli esperti e questo è quanto di più interattivo e facile si possa pensare di trovare. La tecnologia sempre più performante permette un’esperienza utente di altissimo livello e senza particolari problemi di connessione. Con, in più, la protezione dei dati sensibili e bancari grazie a protocolli avanzatissimi di crittografia.