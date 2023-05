Un operaio trentenne è rimasto schiacciato da un macchinario industriale all'interno di una ditta nel Milanese: liberato dai vigili del fuoco, il giovane è ora in condizioni gravissime

Incidente sul lavoro nel Milanese. Un operaio 30enne è rimasto schiacciato da un macchinario industriale all’interno della ditta Crocolux, produttrice di borse e accessori in pelle a Trezzano Sul Naviglio (MI). Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è in gravissime condizioni.

I dettagli dell’incidente

Stando a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza che è intervenuta sul posto con tre equipaggi (due ambulanze e un elisoccorso), l’incidente è avvenuto in via Duccio Galimberti 62 intorno alle 8:40 di oggi, 25 maggio 2023. Da una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco che lo hanno liberato, le gambe del giovane operaio erano interamente schiacciate dall’ingente peso del macchinario. Una volta tirato fuori, l’uomo è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano. Insieme alle gravi ferite agli arti inferiori, ha riportato un trauma a un braccio e uno alla testa.

Si indaga sulle norme di sicurezza

La Crocolux è un’azienda attiva dal 1973, specializzata nella produzione di borse e accessori in pelle. Sul posto dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Trezzano e gli incaricati della sicurezza sui luoghi del lavoro di Ats. A loro il compito di verificare se sono state rispettate tutte le normative previste dalla legge.