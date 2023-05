Perché è stata scelta Potenza come luogo per la manifestazione dei sindacati: simboleggia il Sud e la voglia di ripartire

Una Repubblica che si, è “fondata sul lavoro”: nel nome della Costituzione al via a Potenza la manifestazione dei sindacati per il Primo maggio 2023. Cgil, Cisl e Uil hanno illustrato dal palco le ragioni del no al Decreto lavoro, poi tutti a Roma. La manifestazione è dedicata ai 75 anni della Costituzione ed ha come refrain l’articolo Uno: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. E i tre sindacati spiegano che “nella Costituzione il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana, un diritto personale e un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato”.

Al via a Potenza la manifestazione dei sindacati

La tradizionale manifestazione delle tre confederazioni partita alle 10 di stamane in piazza Mario Pagano si è tenuta a Potenza. Sul palco sono intervenuti lavoratrici, lavoratori, una pensionata ed i tre segretari generali, nell’ordine: Pierpaolo Bombardieri, Luigi Sbarra e Maurizio Landini. Bombardieri ha detto: “Siamo qui per ricordare che la Costituzione all’articolo uno dice che ‘l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro’. Lavoro che deve essere stabile e dignitoso. Bisogna superare la precarietà, garantire la sicurezza, dare salari dignitosi e risposte ai giovani. Non basta un decreto per risolvere questi grandi temi. Il resto è metaverso“.

“Risposte sbagliate, troppa precarietà”

E ancora: “Le risposte sono sbagliate, c’è troppa precarietà e poca sicurezza”, aggiunge sottolineando che è “positivo il nuovo taglio del cuneo, ma è temporaneo”. Ma perché Potenza? “Città simbolo della difficile situazione del meridione, ma anche luogo dal quale partire per una nuova stagione di rilancio e crescita del Sud”. Nel pomeriggio, a Roma si terrà il tradizionale concertone in piazza San Giovanni, promosso dai sindacati: nove ore di musica dal vivo e circa cinquanta artisti. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini ha detto con foga: “Il governo sta mettendo delle toppe, ma serve una strategia. Non si può andare avanti a colpi di propaganda. Oggi è il momento di rilanciare con forza la mobilitazione. Le ragioni ci sono tutte e rimangono. Bisogna cambiare le politiche economiche e sociali che sono sbagliate“. E poi: “Il decreto sul lavoro “allarga la precarietà, liberalizza i contratti a termine e aumenta i voucher, fa cassa sul Reddito. Non è quello che serve al nostro Paese e non è il metodo per affrontarlo”.

Sbarra della Cisl cita Sergio Mattarella

La chiosa è stata del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra: “Bisogna ripartire dalla centralità del lavoro. Il filo del dialogo con il governo nelle ultime settimane è caduto, con troppi provvedimenti approvati senza coinvolgere le parti sociali. Quel filo deve essere ripreso e rafforzato. Reso stabile e affidabile. La qualità e la stabilità del lavoro siano l’assillo costante delle istituzioni, come ha detto il capo dello Stato“.