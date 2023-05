Fedez e Lazza insieme, ma non per cantare: ecco il loro progetto

Fedez e Lazza hanno annunciato una collaborazione, ma non in ambito musicale: si tratta infatti di una nuova bevanda alcolica di nome “Boem“.

Lazza e Fedez insieme… ma non per la musica

Alle ore 14:00 di oggi Fedez e Lazza avevano in programma una diretta insieme, e i fan si aspettavano inevitabilmente l’annuncio di una loro collaborazione musicale. E invece i due artisti di Milano hanno stupito tutti.

Infatti, il marito di Chiara Ferragni e il “podio” di Sanremo hanno annunciato un progetto che con la musica non ha nulla a che fare. Si tratta di “Boem“, la nuova bevanda alcolica a basso tasso calorico, che uscirà in anteprima nel mese di giungo. L’unico gusto ufficializzato fino ad ora è quello allo zenzero, e non si hanno ulteriori informazioni.

Tutto quello che sappiamo su “Boem“

«È nato DrinkBoem, il nostro Hard Seltzer. Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. BOEM è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy. Il primo gusto che lanceremo a Giugno è zenzero. Prodotto vietato ai minori di 18 anni. Bevi responsabilmente».

Questa la didascalia del post di lancio della bevanda, condiviso sui social da Fedez.