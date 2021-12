Nel Regno Unito ci sono i primi tre genitori gay del paese che dopo un primo matrimonio e riconoscimento avvenuto 21 anni fa ora allargano la famiglia

Nel Regno Unito ci sono i primi tre genitori gay della storia: il 51enne Barrie Drewitt-Barlow, il 26enne Scott Hutchinson e l’ex marito del primo, il 56enne Tony, hanno avuto in tutto sei figli spendendo un milione di sterline.

La famiglia in questione per coronare il suo sogno di genitorialità portato a termine all’inizio da Barrie e Tony si è affidata alla fecondazione in vitro.

I primi tre genitori gay dopo la registrazione 21 anni fa: le sensazioni di Barrie con i media

Ha raccontato Barrie al Sunday Mirror dopo una foto ricordo natalizia con i tre genitori e l’ultima arrivata, Valentina: “È la sensazione più incredibile. Siamo entusiasti. La famiglia è tutto”.

E Barrie e Tony non sono nuovi affatto a balzi in avanti su un tema così difficoltoso: 21 anni fa furono proprio loro a diventare la prima coppia omosessuale britannica ufficialmente registrata come coppia di genitori.

La pratica della fecondazione in vitro e i primi tre genitori gay del Regno Unito

I media britannici spiegano che la famiglia ha già sei figli, una genitorialità la loro, che è costata in soldoni oltre un milione di sterline.

Come mai? Perché la procedura aveva previsto che una madre surrogata negli Usa fosse inseminata con tre embrioni IVF: si tratta addirittura di tre gemelli che nasceranno nel Regno Unito l’anno prossimo.

I frutti dell’amore dei primi tre genitori gay e l’arrivo di altri tre gemelli

Dei sei figli dei tre due embrioni sono stati tenuti nel ghiaccio per 22 anni e sono i figli di Barrie e Tony.

Sono parte di un atto di amore che ha condotto alla nascita dei loro tre figli maggiori: Saffron, 22 anni, Aspen, 22, e il fratello Orlando di 17. Il terzo embrione è il gemello biologico della figlia di Barrie e Scott, la piccola Valentina di 15 mesi. Il gruppo di embrioni da cui Valentina proviene venne creato nel 2019.