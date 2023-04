Nel Regno Unito messi in vendita i francobolli di Re Carlo III

Roma, 4 apr. (askanews) – In vendita da oggi negli uffici postali britannici i nuovi francobolli raffiguranti re Carlo III, succeduto alla madre, la regina Elisabetta II, sul trono del Regno Unito lo scorso settembre. I nuovi francobolli precedono di quasi un mese l’incoronazione del sovrano che si terrà il 6 maggio prossimo.

Carlo è raffigurato di profilo senza la corona, i colori sono gli stessi di quelli impiegati con il ritratto di Elisabetta: verde agrifoglio, verde scuro, viola prugna e turchese in base alla classe, prima (per gli invii veloci), seconda (per quelli più lenti e meno costosi), normale e large.

Il francobollo è stato stampato con una nuova tariffa, ha fatto sapere la Royal Mail, a causa degli aumenti legati anche all’inflazione. Le scorte esistenti di altri francobolli con la defunta Regina rimarranno al momento in uso.