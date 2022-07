Parigi, 16 lug. (askanews) – Immagini aeree e cronaca di un vero disastro naturale. Gli incendi si espandono nel sud-ovest della Francia, con quasi 10mila ettari in fiamme nella regione della Gironda.

I roghi hanno imperversato in Francia nelle ultime settimane, così come in altri paesi europei come Portogallo e Spagna, poiché le temperature sono aumentate vertiginosamente.

Gli incendi si stanno diffondendo con una velocità impressionante.