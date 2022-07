Una organizzazione fanatica che ha un capo potentissimo e che ha rovinato la madre del killer: assassinio di Shinzo Abe e “Chiesa dell’Unificazione”

Nell’assassinio di Shinzo Abe spunta la “Chiesa dell’Unificazione” e si apre lo spaventoso mondo delle sette religiose in Giappone, con la pista di quella che a detta di aveva l’ex premier fra i seguaci e secondo alcune indagini ufficiosa annoverava anche Donald Trump fra gli estimatori.

Lo sostiene in una serie di documentati tweet Giulia Pompili, che di cose orientali se ne intende e tanto, e con lei molti media nipponici che hanno raccolto gli ultimi sviluppi degli interrogatori a carico del killer arrestato nella prefettura di Nara, il 41enne ex marine Tetsuya Yamagami.

Shinzo Abe, spunta la “Chiesa dell’Unificazione”

In Giappone le associazioni religiose ortodosse hanno un potere immenso, molto simile a quello che hanno in alcuni ambienti sia wasp che creoli degli Stati Uniti e di poco inferiore a quello della Corea del Sud, che di questo contesto fanatico è la società capofila a livello planetario.

Le ultime indiscrezioni sulle rivelazioni di Yamagami agli inquirenti, lanciate in particolare dal giornale d’opposizione Asahi, dicono che l’uomo avrebbe ucciso Abe perché avrebbe voluto uccidere il leader della setta, ma “era difficile”, così ha optato per l’ex premier che, scrive Popili, “era andato a parlare proprio a giusto tre chilometri da casa sua, a Nara”. Yamagami aveva rivelato che per colpa della CdU sua madre, aspirante adepta, era stata ridotta in povertà.

“Volevo uccidere il capo della setta, ma era troppo difficile”

Ma chi è tanto potente da far considerare un ex premier come una seconda scelta? E cos’è la Chiesa dell’Unificazione, che avrebbe proprio nella prefettura di Nara il suo quartier generale? Scrive Pompili: “Fondata in Corea del sud da Moon Sun Myung e sua moglie, la CdU è una delle più potenti e controverse del mondo”. In America i seguaci della Cdu, che ha evidenti radici destrorse, si chiamano Moonies, Moon sostenne Richard Nixon, la Chiesa “ha sostenuto Donald Trump, tanto che “sia Trump sia Shinzo Abe hanno partecipato alle convention annuali della CdU”.