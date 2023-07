Nella Death Valley (Usa), i 56° diventano un'attrazione per turisti

Las Vegas, 18 lug. (askanews) – Negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, si osserva un’ondata di calore “generalizzato e opprimente”. Nella famosa Death Valley, la Valle della morte, tra California e Nevada, uno dei luoghi più caldi del pianeta, il termometro ha raggiunto i 56 ° e questa cosa è diventata un’attrazione in più per i turisti che ne hanno approfittato per selfie e foto ricordo.

Le autorità, tuttavia, per ragioni di sicurezza hanno messo in guardia contro i possibili colpi di calore, affiggendo cartelli di Stop con la scritta “Pericolo temperatura estrema”.