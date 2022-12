Nella Top Ten Parolacce 2022 vince il guanto d'oro 'fallico' di Martinez

Roma, 30 dic.

(Adnkronos) – Nella classifica 2022 delle parolacce dell’anno, arrivata ora alla 15esima edizione, "ci sono molti episodi notevoli, in molti casi di risonanza mondiale". Anticipa così all'Adnkronos la Top Ten delle Parolacce di quest'anno lo studioso di linguistica Vito Tartamella che si appresta e pubblicare la storica selezione degli episodi e turpiloqui che hanno segnato l'anno sta che sta per chiudersi. Ed è il 'gestaccio' di Emiliano Martinez ai mondiali del Qatar, il suo guanto d'oro che diventa un "fallo di reazione", a conquistare il podio degli insulti e delle volgarità più divertenti selezionati dallo studioso italiano, uno dei pochissimi al mondo esperto di 'parolacce'.

A conquistare il secondo posto è invece il presidente Silvio Berlusconi che, a dicembre scorso, ha promesso 'un premio in natura' ai calciatori del Monza in caso di vittoria sulla Juventus o sul Milan. "Vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr…ie " ha detto il presidente al pranzo di Natale. "Anche quest’anno ho fatto la classifica dei 10 insulti più emblematici del 2022. Un anno nero, fra Covid, guerra, speculazioni finanziarie e inflazione.

Non ci sono sondaggi al riguardo, ma credo che il caro-bollette di gas e luce avrà aumentato la frequenza delle imprecazioni in tutto il mondo" scherza Tartamella.

"E i Mondiali di calcio, di solito un momento di grande aggregazione, – osserva l'esperto di parolacce – sono stati avvelenati dalla mancata partecipazione dell’Italia e dallo scandalo sulla presunta corruzione di politici europei da parte del Qatar". Di tutto questo – e altro ancora – c’è traccia nella classifica delle parolacce dell’anno in arrivo su parolacce.org in cui riporto molti episodi notevoli, in molti casi di risonanza mondiale" sottolinea Tartamella.

La medaglia d'oro della Top Ten delle Parolacce 2022 vede in primo piano la finalissima dei Mondiali in Qatar. Al termine di una partita epica, combattutissima, che entrerà nelle antologie del calcio, l’Argentina riesce a spuntarla ai calci di rigore contro la Francia. Oltre alle prodezze di Lionel Messi, la squadra latinoamericana deve la sua vittoria anche all’abilità del portiere Emiliano Martinez: para un tiro insidioso di Kolo Muani al 120° minuto, ma soprattutto para il rigore a Kingsley Coman suggellando così la vittoria dell’Argentina.

Inevitabile che gli fosse assegnato il Guanto d’oro, il premio al miglior portiere.

Ma, segnala Tartamella, quando ha ritirato il trofeo, Martinez l’ha messo sul pube in un gesto inequivocabile: l’equivalente del dito medio, un gesto fallico di scherno che significa “'sto ca…zo', un’esibizione di dominanza fallica (tipo 'io ce l’ho più lungo di tutti') o una minaccia di monta (il vaffa). Qualunque fosse il senso, un gesto platealmente offensivo. Il motivo di un gesto così platealmente volgare? "L’ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. L’arroganza non funziona con me" ha detto il calciatore. La medaglia d'argento la vince Berlusconi e la sua battuta alla cena degli auguri di Natale allo Stadio Brianteo di Monza: i dirigenti e la squadra si trovano alla presenza degli sponsor. "Il presidente Silvio Berlusconi, che acquistò la squadra nel 2018, portandola per la prima volta in serie A nel 2022, fa un discorso motivazionale" ricorda Tartamella.

"Abbiamo trovato – dice l'ex premier- un nuovo allenatore che era l’allenatore della nostra squadra primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: 'ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie'". Risate in sala. "Per un uomo di 86 anni è un’uscita notevole: un’iperbole così esagerata da diventare comica" osserva Tartamella. Il bronzo va infine a Will Smith. Los Angeles, 27 marzo 2022, notte degli Oscar: Smith dà una rispostaccia al comico Chris Rock che aveva scherzato sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett. "A causa della sua reazione l'attore Will Smith è stato bandito dagli Oscar e da tutti gli altri eventi dell’Academy per 10 anni" taglia corto Tartamella.