Nelle Filippine i fedeli in ansia per Papa Francesco

Milano, 20 feb. (askanews) – I filippini pregano per Papa Francesco, ricoverato in ospedale da venerdì per una polmonite bilaterale, durante una messa dedicata al pontefice a Manila.

“Ho pregato per la completa guarigione di Papa Francesco. È ciò che chiediamo nelle nostre preghiere ogni giorno da quando abbiamo saputo del suo problema di salute. Lo includiamo nelle nostre preghiere quotidiane, la mia famiglia e io”, ha detto un fedele, Nestor De Guzman.

“Tutti lo amano, quindi preghiamo per la sua guarigione. Qualunque sia la sua malattia, che il Signore lo rafforzi”, ha aggiunto una donna, Merlyn San Pedro.