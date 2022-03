Nelle Galapagos scoperta una nuova specie di tartaruga gigante

Galapagos (Ecuador), 12 mar. (askanews) – È stata scoperta nelle isole Galapagos una nuova specie di tartaruga gigante. Dei test del Dna hanno infatti confermato che questi animali che vivono in una delle isole dell’arcipelago nell’Oceano pacifico, non erano ancora stati registrati.

Danny Rueda, responsabile del Galapagos National Park: “Questa scoperta per Galapagos rappresenta la costante variabilità genetica che abbiamo avuto nelle nostre specie. Abbiamo sempre considerato le specie delle tartarughe giganti di San Cristobal come una specie unica, Chelonoidis chathamensis, tuttavia, lo studio sul Dna ci mostra oggi che queste specie non corrisponde alla Chelonoidis chathamensis, ma corrisponde a una nuova linea che verrà descritta, successivamente, dalla scienza”.

I ricercatori hanno paragonato il materiale genetico delle tartarughe che vivono attualmente a San Cristobal con i resti ossei e i gusci raccolti nel 1906 in una grotta dell’altopiano dell’isola, riscontrando delle differenze.

Gli esploratori del 20esimo secolo non hanno mai raggiunto le pianure nord-orientali dell’isola, dove gli animali vivono oggi, e pare che siano almeno 8.000 le tartarughe che corrispondono alla nuova specie.

(FONTE IMMAGINI: GALAPAGOS NATIONAL PARK)