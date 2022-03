Milano, 27 mar. (askanews) – Shanghai dopo l’impennata di casi

di Covid-19 entra di nuovo in lockdown fino al 5 aprile, periodo

durante il quale tutta la popolazione residente sarà sottoposta

ai test antigenici per lo screening e la città sarà divisa in due blocchi.

In strada controlli, polizia e blocchi per controllare il rispetto delle restrizioni. Non si può uscire di casa, tutte le aziende e le fabbriche hanno fermato la produzione o lavorano da

remoto durante il lockdown.