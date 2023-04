Nello Daniele canta l'anima e il mare di Napoli in Acqua salata

Napoli, 14 apr. (askanews) – C’è l’anima di Napoli, i colori del mare e tante emozioni, in “Acqua salata”, il primo singolo del nuovo progetto discografico di Nello Daniele, fratello d’arte del compianto Pino. Un ritorno atteso 8 anni quello del musicista napoletano, scritto, cantato e suonato dall’artista con le sue chitarre.

“L’acqua salata non disseta, ma cicatrizza tutte le ferite che abbiamo in interno e in esterno. Ho voluto fortemente questo titolo perché ci si riconoscano tanti popoli del mare, ci rispecchiamo tutti nel mare”.

Musicalmente è un mix di sonorità che ci accompagnano tra vicoli stretti e palazzi di Napoli come raggi di sole fino ad arrivare al mare. Il sole e il mare per Nello sono fonte di energia e di vita.

“E’ un disco suonato interamente da me in acustico con le mie chitarre, nella mia lingua madre, c’è una contaminazione tra il blues e il fado, ma anche il pop, ma è suonato con solo chitarre, mi sono regalato questa musica e spero che piaccia anche a voi”.

Nello presenta dal vivo per la prima volta il singolo ‘Acqua salata’ al Teatro Brancaccino di Roma, con un live che ripercorrerà la sua carriera. Con lui alcuni grandi

musicisti che negli anni hanno condiviso la propria arte anche con il fratello Pino Daniele.